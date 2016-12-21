Antalyaspor Eto’o’yu satmaya sıcak bakıyor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, hedeflerinin Antalyaspor'u Süper Lig şampiyonu yapmak olduğunu belirterek, “Eto’o'ya şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Eto'o şu anda belki en memnun olduğumuz futbolcudur. Biz de oyuncumuzu tutmak istiyoruz ama kulüp yöneticiliği yapıyoruz, çök önemli teklif gelirse de oturur düşünürüz” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (YÖRSİAD) aralık ayı toplantısına katıldı. Toplantıda YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, derneğin destek verdiği dağ koşusu branşında milli sporcu Yasemin Zengin’e forma hediye etti, başarılarından dolayı kutladı. Beken, sporun sadece sahada kazanılan bir başarı olmadığını aynı zamanda bir ahlak olduğunu belirtti. Dönem olarak birlik olma zamanı olduğunu kaydeden Beken, “Bu vatan bizim. Biz, zor dönemleri atlatacağız. Şehrimizin takımını, ülkemizin para birimini destekliyoruz” dedi.

Öztürk: “Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz”

Açılış konuşmalarının ardından konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise göreve zor bir dönemde başladığını paylaşarak, “Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemiz kolay bir dönemden geçmiyor. Son bir yılda yaşananlar, herhangi bir ülkede yaşansa o mülke alt üst olurdu. Antalyaspor'un olması gereken yer çok farklı bir yerdir. Burada bir proje olmalı” dedi.

Öztürk, İspanya'nın Barselona kentini örnek gösterdi. Barselona’nın tanınırlığının futbol takımıyla artığını vurgulayan Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor’un da Antalya kenti kadar dışarıda tanınması gerektiğine dikkati çekti.

“Antalyaspor’u Türkiye Süper Lig şampiyonu olarak göreceğiz”

Sportif başarı için yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Öztürk, “Bu kulübün potansiyelini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Gelecek yıl için hedefimiz bu kulübü futbolda, basketbolda her dalda şampiyonluğa oynayan kulübe çevirmektir. Burada alt yapımız da çok önemli olacak. İnşallah bizim dönemimizde göğsümüzü gere gere Antalyaspor’u Türkiye Süper Lig şampiyonu olarak göreceğiz” açıklamasını yaptı.

“Eto'o’ya cazip teklif gelirse değerlendiririz”

Eto’o’nun başka takımlara transfer olacağı yönündeki iddialara da değinen Başkan Öztürk, ”Eto’o büyük bir oyuncu, konuşulur. Eto’o ile bir süreçten geçtik. Eto'o’ya teklif gelirse değerlendirebileceğimizi söylemiştim. Futbolun kimyasında var cazip teklif gelirse değerlendiririz. Geçmiş dönemde sportif denge iyi oturmadığı için belirli sıkıntılar yaşandı. Geçmişte, ‘Başkan başkanlığını, hoca hocalığını, futbolcu da futbolculuğunu yapsın’ dedim. Eto’o şu anda belki en memnun olduğumuz futbolcudur. Hem çalışma isteği hem profesyonelliği, kulübe katkısı bakımından biz oyuncumuzdan memnunuz ve bırakmak da istemiyoruz. Çok haber çıkıyor, onu nasıl engelleyebileceğimizi bilmiyoruz. Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Biz de oyuncumuzu tutmak istiyoruz ama kulüp yöneticiliği yapıyoruz, çök önemli teklif gelirse de oturur düşünürüz” diye konuştu.

“Güvenlik düzeyi en üst düzeyde tutuluyor”

Diğer taraftan Öztürk, maç biletlerini en düşük seviyede tutmaya çalıştıklarını kaydederek, “Kombine bileti alanları zorda bırakmak istemiyoruz” dedi.Öztürk, stadın otopark sıkıntısı ile ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

“Bu konuda sezon konusunda işe koyulmak gerekiyor. Şu anda bunun planlanması gerekir. Bunların hepsi düşünülmesi gerekir. Şu anda yaşanan süreçle ilgili olarak güvenlik düzeyi en üst düzeyde tutuluyor.”

Toplantıda ayrıca Ali Şafak Öztürk, derneğin yeni üyelerine rozet taktı.