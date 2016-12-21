Antalyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de devrenin son hafta maçında Kasımpaşa ile oynayacak Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Ligin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor, ilk devrenin son haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbul'da olan ve dün yapılan antrenmanda takımının başında yer alamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o ile de özel olarak görüştü. Antrenman kırmızı-beyazlı oyuncuların koşusuyla başladı. Daha sonra ısınma çalışmaları yapan oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma ile devam etti. Akdeniz temsilcisinde futbolcular dörderli gruplarla koşu çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı yarı alanda yapılan çift kale maçla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yardımcılarıyla beraber 5'e 2 top kapma oynadı. Çalımbay yarı alanda yapılan maçta oyunu sık sık durdurarak yapılan hataları anlattı.

Başkan Öztürk ile Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi antrenmanı izledi. Öte yandan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi ile birlikte antrenmana geldi. Başkan Öztürk ve menajer Happi antrenman sahasında bir süre sohbet etti. Başkan Ali Şafak Öztürk, daha sonra takımın antrenmanını izledi.