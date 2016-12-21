Avrupa’da Türk derbisinin kazananı DAÇKA

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş’a71-64’lük mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8 galibiyette kalırken, Darüşşafaka Doğuş 7. galibiyetini elde etti.

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