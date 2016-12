Başkan açıkladı! Eto’o için gelen teklif var mı?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto’o’ya hiçbir kulüpten teklif gelmediğini ve Eto’o’nun da takımdan gitme niyetinin olmadığını söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, dünya yıldızı golcü oyuncusu Samuel Eto’o’nun kalmak istediğini söyledi, “Eto’o bu takımın kaptanı ve gerçekten çok değerli bir oyuncu. Gelmiş bir teklif de yok” dedi.

“HEM KENDİSİ HEM DE BİZ MUTLUYUZ”

Başkan Ali Şafak Öztürk, takımının bugün yaptığı antrenmanı izledi. Kamerunlu oyuncusu Eto’o’nun menajeri Wilfried de Happi ile bir süre sohbet eden Başkan Öztürk, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunduu. Eto’o’ya transfer teklifleri yapıldığına haberlere de değinen Başkan Öztürk, şöyle konuştu:

“Herhangi bir takımla görüşme yok. Eto’o’nun performansından ve takıma kazandırdıklarından memnunuz. Eto’o ile ilgili gelmiş bir teklif de yok. Samuel Eto’o gerçekten çok değerli bir oyuncu. Şu anda hem o mutlu hem de biz onunla çok mutluyuz. Oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz.”

‘ETO’O KALMAK İSTİYOR’

Samuel Eto’o ile devam etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Öztürk, yıldız oyuncunun artılarını daha da iyi kullanmak istediklerini vurgularken de şunları söyledi:

“İlgilenenler olabilir, bu da çok normal. Oyuncunun kalitesinden dolayı. Ama biz gayet memnunuz. Oyuncumuzu da şu an göndermeyi düşünmüyoruz. Oyuncumuzla da görüştüm. Kesinlikle kalmak istiyor, kulüpten memnun. Ama her zaman söyledim; her futbolcu doğru fiyata, doğru şartlarda satılabilir. Şu anda öyle bir niyetimiz yok. Biz de oyuncumuzdan memnunuz, kendisi de bu kulüpte bulunduğu için gayet memnun.”

‘4 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ’

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Öztürk, ilgilendikleri oyuncular olduğunu, en az 4 futbolcu transfer etmek istediklerini dile getirdi. Transfer politikasında 1-2 oyuncuyu kiralık olarak takıma kazandırabileceklerine de değinen Ali Şafak Öztürk, forma şansı az bulan oyunculardan bazılarının takımdan ayrılacağını söyledi. Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Başkan Öztürk, son olarak şunları söyledi:

“Kasımpaşa, geçen hafta Beşiktaş’ın namağlup unvanına son verdi. Ligde bulunduğumuz konum itibariyle Kasımpaşa ile 6 puan niteliğinde bir maç oynayacağız. Kasımpaşa’nın son maçta namağlup Beşiktaş’ı yenmesi onlara motivasyon olacaktır. Ama bizim de ayrı bir motivasyonumuz var. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız daha önce Kasımpaşa’da görev yaptığı için içini, dışını, her şeyini biliyor. Oradan da iyi sonuçla döneceğiz. Amacımız özellikle ilk yarıyı pozitif bitirmek. İkinci yarıya da yeni transferlerle çok güçlü şekilde girmek istiyoruz. Gelecek yılın yatırımlarının bir kısmını bu dönemki transferlerle yapmayı hedefliyoruz.”