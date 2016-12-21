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Bayern Münih liderliği söke söke aldı!

Almanya Bundesliga'da liderliğe oynayan Bayern Münih ve Leipzig takımları Allianz Arena'da kozlarını paylaştılar.
23:5921 Aralık 2016
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Bayern Münih liderliği söke söke aldı!

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih, evinde sezonun formda ekibi Red Bull Leipzig ile mücadele verdi. Allianz Arena’daki karşılaşmayı Bayern 3-0 kazandı.

Bavyera ekibinin golünü 17. dakikada Thiahı, 25’te Xabi Alonso ve 45. dakikada penaltından Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih bu skorla 39 puana çıkarak liderliği eline aldı. Leipzig ise 36 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Carlo Ancelotti’nin takımı, ligde bir sonraki hafta Freiburg deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde Frankfurt’u ağırlayacak.

Almanya Bundesliga’da çarşamba günü oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Köln 1-1 Bayer LeverkusenHertha Berlin 2-0 DarmstadtHoffenheim 1-1 Werder BremenIngolstadt 1-2 Freiburg

Etiketler
bayern münih Bundesliga leipzig
Son güncelleme: 00:00 | 22.12.2016
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