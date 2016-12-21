Beşiktaş sambaya devam edecek

Devre arasında Cruzeiro’nun stoperi Manoel’i transfer etme girişimlerinde sona yaklaşan Beşiktaş, böylece kadrosundaki Brezilyalı sayısını 5’e çıkarıp takım içinde tutan ‘sambacı kimyası’nı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Geçen sezonun devre arasından bu yana defans hattında yaşanan problemleri çözmek isteyen Beşiktaş, yaz döneminde de uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Manoel Messias'ın transferinde bu kez mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların, ülkesinde Cruzeiro forması giyen 26 yaşındaki stoperi ocakta renklerine bağlama konusunda bu kadar ısrarcı olmasının sebebi ise takım içindeki Brezilyalı ahengini sürdürmek istemesi.

Şenol Güneş: Ben konuşunca yanlış anlıyorlarBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kötü hava koşulları nedeniyle kötü bir maç olduğunu belirterek, “Boluspor’u tebrik ediyorum. Beraberlik onlar için de güzel bir sonuç. Futbol adına güzel bir şey olmadığı için fazla yorum yapmıyorum” dedi.İlgili Haberi Oku

DEFANSIN İLACI OLACAK

Şu an kadrosundaki sambacılar Adriano, Marcelo, Rhodolfo ve Talisca'nın iyi bir kimya yakalamasını referans alan siyah- beyazlı yönetim, 5'inci Brezilyalı Kartal olması beklenen Manoel'in Beşiktaş'a çabuk adapte olabileceğini planlıyor. Yeni transferlerin kendilerini yoğun bir maç trafiğinin içinde bulmaları uyum sürecini uzatıyor. Beşiktaş ise presipte anlaştığı Manoel'in bu sorunu, vatandaşı olan takım arkadaşlarının büyük katkısıyla aşıp, sezonun ikinci yarısında takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.