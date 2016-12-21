Beşiktaş sambaya devam edecek

Geçen sezonun devre arasından bu yana defans hattında yaşanan problemleri çözmek isteyen Beşiktaş, yaz döneminde de uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Manoel Messias'ın transferinde bu kez mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların, ülkesinde Cruzeiro forması giyen 26 yaşındaki stoperi ocakta renklerine bağlama konusunda bu kadar ısrarcı olmasının sebebi ise takım içindeki Brezilyalı ahengini sürdürmek istemesi.
DEFANSIN İLACI OLACAK
Şu an kadrosundaki sambacılar Adriano, Marcelo, Rhodolfo ve Talisca'nın iyi bir kimya yakalamasını referans alan siyah- beyazlı yönetim, 5'inci Brezilyalı Kartal olması beklenen Manoel'in Beşiktaş'a çabuk adapte olabileceğini planlıyor. Yeni transferlerin kendilerini yoğun bir maç trafiğinin içinde bulmaları uyum sürecini uzatıyor. Beşiktaş ise presipte anlaştığı Manoel'in bu sorunu, vatandaşı olan takım arkadaşlarının büyük katkısıyla aşıp, sezonun ikinci yarısında takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.