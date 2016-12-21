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Beşiktaş’tan AEK’ya fark

Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da konuk ettiği Yunan temsilcisi AEK Athens'i 13 sayı farkla devirdi.
22:5621 Aralık 2016
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Beşiktaş’tan AEK’ya fark

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında AEK Athens'i 82-68 mağlup etti.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic , Nicolas Maestre , Zdravko Rutesic

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 4, Earl Clark 13, Şafak Edge 1, Erkan Veyseloğlu , Vladimir Stimac 16, Micheal Thompson 17, Micheal Roll 6, Sertaç Şanlı 7, Dj Strawberry 11, Kenan Sipahi, Kyle Weems 2, İlkan Karaman

Başantrenör: Ufuk Sarıca

AEK Athens: Roko- Leni Ukic , Dusan Sakota 9, Milan Milosevic 11, Dimitris Charitapoulos , Michael Di on 10, Larentzakis 2, Falker 3, Ivanovic 8, Mavroeidis 5, Skoulidas, Williams 3, Tsalmpouris

Başantrenör: Zdovc Jure

1. Periyot: 28-11 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 42-27 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 57-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

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