Beşiktaş’tan AEK’ya fark

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında AEK Athens'i 82-68 mağlup etti.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Aleksandar Glisic , Nicolas Maestre , Zdravko Rutesic
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 4, Earl Clark 13, Şafak Edge 1, Erkan Veyseloğlu , Vladimir Stimac 16, Micheal Thompson 17, Micheal Roll 6, Sertaç Şanlı 7, Dj Strawberry 11, Kenan Sipahi, Kyle Weems 2, İlkan Karaman
Başantrenör: Ufuk Sarıca
AEK Athens: Roko- Leni Ukic , Dusan Sakota 9, Milan Milosevic 11, Dimitris Charitapoulos , Michael Di on 10, Larentzakis 2, Falker 3, Ivanovic 8, Mavroeidis 5, Skoulidas, Williams 3, Tsalmpouris
Başantrenör: Zdovc Jure
1. Periyot: 28-11 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 42-27 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 57-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)