Bursaspor, Aydınspor 1923’ün konuğu

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor, 22 Aralık Perşembe günü Aydınspor 1923'ün konuğu olacak.

Geçtiğimiz hafta arasında Ümraniyespor’u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturan Bursaspor, kupada üçüncü sınavını Spor Toto 2. Lig takımlarından Aydınspor 1923 karşısında verecek. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, ilk yarının son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak olan karşılaşma için, bazı as oyuncuları yerine ligde oynama şansı bulamayan gençlere şans verecek.

HAKEM GENÇERLER

Adnan Menderes Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak başlayacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu. Koray Gençerler bugüne kadar Bursaspor’un 8 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda 3’ünden galibiyetle, ikisinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Gençerler en son 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Karagümrük maçını yönetmişti.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, salı günü yapılan çalışmada sakatlanan Vieux Sane Aydınspor 1923 karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.