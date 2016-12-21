Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın nikah tarihi belli oldu

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı'nın nikahıyla ilgili detaylar belli oldu.

Geride bıraktığımız hafta nikah tarihini erteledikleri yönünde haberler yapılan çift, 2 Ocak'ta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturacak. Nikaha aralarında Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi katılacak. 30 Aralık'ta Roma'ya gidecek çift arkadaşları ile 5 Ocak'ta İstanbul'a dönecek. Şükran Ovalı'nın isteği üzerine balayı ve yılbaşı kutlaması da Roma'da olacak. Çift dönüşte Baltalimanı'nda kiraladıkları deniz manzaralı, lüks dairelerinde oturacak.

Şükran Ovalı`dan imalı Caner Erkin paylaşımıİlgili Haberi Oku

DÜĞÜN MAYIS AYINDA OLACAK

Şükran Ovalı ve Caner Erkin aileleri, oyuncu ve spor camiasındaki diğer arkadaşları için de Mayıs 2017'de, 5 yıldızlı bir otelde 100 kişilik düğün yapacak. Şükran Ovalı düğünde ikinci kez gelinlik giyecek. Caner Erkin'in evlilik hediyesi olarak eşi Şükran Ovalı'ya, İtalya'da sürpriz bir hediye hazırladığı, ama bunu en yakınlarından bile sakladığı konuşuluyor.