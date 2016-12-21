Chedjou’ya gün doğdu

Jan Olde Riekerink, transfer yapılana kadar Kamerunlu futbolcu Chedjou'yu defans bölgesinde oynatmayı düşünüyor.

Takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Aurelien Chedjou, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla kıymete bindi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, G.Saray'da 4.sezonunu yaşayan Kamerunlu oyuncudan defans bölgesine transfer yapılana kadar yararlanmayı düşünüyor.

Ancak yönetim, Chedjou'nun yeni sözleşme talebini reddedecek. Chedjou'nun psikolojik travma geçirdiği ve ailevi sorunları nedeniyle kendini takıma adapte edemediği öğrenildi. Lille'den 6.3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 1985 doğumlu deneyimli stoper G.Saray'da şu ana kadar toplam 112 resmi maça çıktı, 11 gol attı.