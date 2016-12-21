Demir eldiven Volkan Demirel

Gençlerbirliği önünde 6 yüzde 100’lük gol pozisyonunda kalesinde duvar ören Fenerbahçe’nin 35’lik file bekçisi Volkan Demirel, son 8 maçta sadece 3 gol yerken, performansıyla parmak ısırtıyor.

Fenerbahçe, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verirken, kaleci Volkan Demirel geceye damgasını vuran isim oldu. Sezon başında geçirdiği fıtık ameliyatının ardından formunu yakalayan 35 yaşındaki file bekçisi, 6 net gol pozisyonunda yaptığı kurtarışlarla başkent ekibine karşı kalesinde adeta duvar ördü. Bu sezon 15 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan Volkan, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla Kanarya'nın şampiyonluk yarışının içinde kalmasını sağladı. Ortalamayı 0.37'ye çekti.

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Sezonun ilk 7 hafta kalesinde 9 gol gören ve maç başına 1.28'lik bir ortalamaya sahip olan Volkan Demirel, ligin en kötü kurtarış yüzdesine sahip olan kalecisi konumundaydı. Başarılı eldiven, son 8 haftada ise kalesinde sadece 3 gol gördü. Gol yeme yüzdesini 0.37'ye çeken Volkan'ın bu performansı, Fenerbahçe'nin yakaladığı çıkışta da etkili oldu. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Volkan, Kadıköy'de oynadığı lig maçlarında 391 dakikadır gol yemiyor. İç sahada en son Alanya maçının 59. dakikasında gol yiyen Volkan, Karabük, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini kapattı.