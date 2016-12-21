Emmanuel Emenike’den çok tartışılacak sözler

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Nijerya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmenauel Emenike, ülkesinin basınına patladı. Nijeryalı yıldız, “Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum” diyerek isyan etti. Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat tarafından takım arkadaşı Van der Wiel ile birlikte kadro dışı bırakılan ve eleştiri oklarının hedefi olan Emenike, Nijeryalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Nijeryalı yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de kendisini bir tutsak gibi hissettiğini belirtirken “Spartak Moskova, Al Ain ve West Ham United'da yaptığım gibi takıma her şeyimi veriyorum. Neden bu şekilde muamele görüyorum, bilmiyorum” şeklinde konuştu. Fenerbahçe Kulübü'nde kendisine sürekli tepki gösterildiğini de dile getiren Emenike, “Neden her zaman günahkâr ben oluyorum, bilmiyorum. Hâlâ bu soruların yanıtını bulamıyorum” dedi.