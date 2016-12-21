Eyüp Arın: En iyi şekilde hazırlanıyoruz

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Adanaspor’da teknik sorumlu Eyüp Arın, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geçen hafta oynanan Kayserispor maçını değerlendiren Arın, skorun; oyundan ve oyuncu performansından daha önemli olduğu parolasıyla maça çıktıklarını belirtti.

Kayserispor maçını kazanamamaları durumunda çok şey kaybedeceklerini ifade eden Arın, “Kayserispor maçına, kazanırsak çok bir şey olmayacağını, kaybedersek çok şey olacağını söyleyerek hazırlandık. Skorun, oyundan ve oyuncu performansından daha önemli olduğu düşüncesiyle hazırlandık. Uzun süredir maç kazanamayan ve o güvensizliği yaşayan görüntü içerisindeyiz. Bu galibiyet önemliydi. Devreye girerken önümüzdeki maçları görme açısından önemliydi. Son dakikada gelen gol takımımızın ışığı görmesi açısından faydalı oldu” diye konuştu.

“En iyi 11'i kurup karşılaşacağız”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Medipol Başakşehir’in takım olmayı kavradığını kaydederek şunları söyledi: “Başakşehir ligin zirvesinde olan ve birlikte oynamayı iyi başaran bir takım görünümünde. 15 haftalık periyotta yenemeyecek ve yenilmeyecek bir takım değil. Kazandıkları sürecede birbirlerine bağlılıkları arttı. Takım olma konusunda daha çok adım attılar. O konuda da başarı çıtası gittikçe yükselen bir grafik olma düşüncesindeler. Elimizdeki mevcut 11'in en iyisini kurup onlara karşı vereceğimiz mücadele ile sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Dünden itibaren bu çalışmalara başladık, devam edeceğiz.”

Cem Özdemir: “Kritik bir karşılaşmaydı”

Adanaspor'un başarılı orta saha oyuncularından Cem Özdemir ise, Kayserispor maçını değerlendirerek, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Futbolda bazen kritik karşılaşmalara çıkıyoruz. Biz de çok iyi çalıştık. Maçta da Allah’ın yardımıyla emeklerimizin karşılığını aldık. Bu hafta bizim için huzurlu geçecek” dedi.

“Elleri boş göndermeye çalışacağız”

Medipol Başakşehir takımımın ciddi oyuncu silahları olduğunu söyleyen Özdemir, “Onların silahlarının tabii ki biz de farkındayız. Önlem alacağız. Zaafları mutlaka var. Her takımın var. Zaaflarına çalışacağız. Biz de bir şekilde onların buradan ellerini boş döndürmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım başarılı da olacağız” ifadelerini kullandı.