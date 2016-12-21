Fenerbahçe İzmir yolcusu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında, yarın Menemen Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçına hazır. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00’de başlayan antrenman, 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 22 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde günübirlik İzmir’e gidecek ve saat 20.30’da başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek.