Fenerbahçe’nin Rus rakibi provokasyona geçit vermedi

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Krasnodar, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin öldürülmesinin kendilerinde güvenlikle ilgili endişeye yol açmadığını açıkladı

Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un Ankara'da suikasta uğrayıp hayatını kaybetmesinin ardından, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Fenerbahçe’nin İstanbul'da oynayacağı maç gündeme geldi. Krasnodar Genel Direktör Yardımcısı Nurbiy Khakunov “Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz. Büyükelçiye olanlar elbette çok kötü. Ancak Türkiye'de her şey aynı paralelde gidecek diye bir şey yok. Fenerbahçe harika bir kulüp ve güvenliğimizi sağlayacaktır” dedi.

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Rusya Premier Lig Başkanı Sergey Pryadkin de “Kararı Rusya Dışişleri Bakanlığı verecek” diyerek, hükümetten tavsiye alacaklarını vurguladı.