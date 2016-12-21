Feyyaz Uçar: Amado dışında Costa da gitmek istiyor

TFF 1. Lig'de Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor'da teknik direktör Feyyaz Uçar ve basın sözcüsü Bilgen Süngü, çalışmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda Brezilyalı futbolcu Amado ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar “Zor bir virajdan geçiyoruz. Bu hafta umut arayan bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Bu daha da zor. Devre arasına daha moralli girmek istiyorlar ve puantaj olarak çok sıkıntılı durumdalar. Bizim için de çok önemli bir maç. Bu maçta Costa’ya ihtiyacım olabilir. Costa ile ile gitmek isteyen bir iki arkadaşımız daha var. Onlarla ilgili kararımızı maçtan sonra vermek daha iyi olacak” dedi.

Teknik Direktör Uçar, basın mensuplarının ara transferle ilgili sordukları soruları da yanıtladı. Uçar “Forvet, forvet arkası, sol kanat, sol bek, gerekirse orta saha, gerekirse stoper ve kaleci… Bazı oyuncularımızla, yönetim kurulumuzla konuşacağız. Randıman alamadığımız ama büyük beklentilerimizin olduğu oyuncularımız var. Onlardan biri de Emre. Emre şu ana kadar 1 maç buradaydı, sakattı. Şu anda da hasta. Ciddi bir hastalık geçiriyor. Onunla oturup konuşacağız. Acil olarak, gereksinimlerimiz belli ama bir de kafamızdaki soru işaretleri ile ilgili olarak transferlerimiz olabilir. Ama bütün bunlar yönetimimizin sağlayacağı bütçeye bağlı” dedi.

Teknik Direktör Uçar, yeniden bir takım oluşturmanın mantıklı olmadığını vurgularken, “Biz olan takımı takviyelerle güçlendirmek istiyoruz. Sıfırdan bir takım oluşturmanın mantığı yok. Biz altı maçtır buradayız. Belli bir yere kadar geldik. Oyuncularımızla ilgili bir şekil oluştu kafamızda ama Mersin maçı artık bazı oyuncularımız için belirleyici olacak. Hala randıman vermemekte ısrar eden oyuncu varsa benim artık yapabileceğim birşey kalmaz. Bazı oyuncularımdan ne yazık ki hiçbir şey alamıyorum. Takımdan ayrılmak istemeyen bir iki tane oyuncum var. Alex Amado zaten ayrılmak istemediğini söyledi. Bana göre doğrusu en azından bu son maçta bizimle olmasaydı. Ben izim vermedim kendisi ısrarla gittiği için idare ile arasındaki sorunu çözdüler herhalde ve izinli sayıldı gitti. Karşı çıkamayacağımız bir şey vardı. Hanımı hamile. Uçuş yapamaz dedi. Brezilya’da bebeğini dünyaya getirmek istiyormuş. Bir de Emirhan var. Bazı oyuncularımın da kararını maçtan sonra bekliyorum aslında. Takımda oynama şansı bulamayan her futbolcu doğal olarak bir süre sonra takım arıyor kendine. Bu özellikle menajerler dolayısıyla oluyor. Oyuncular da haklı. Bizim de 24 kişilik bir kadromuz var. Biz de en iyi işi çıkartmak zorundayız. Alex ve Emirhan’ın dışındaki oyuncularla ilgili bazı istatistikleri göz önünde bulundurarak, ihtiyacımız olan oyuncu talebinde bulunacağız. Kafamda bir 11 olup, sezonu bitirebileceğim 11 artı 3 yani 14 kişi olsa transfer istemezdim. Ama bütün şehir, yönetim hemfikir, takımımızın transfere ihtiyacı var” dedi.

Uçar, Bandırmaspor olarak hedefin, puan durumunda takımı daha rahatlatacak bir yere taşımak olduğunu belirtirken, “Burada tavan play-off olur, makul olan da ligde kalmak olur. Allah korusun diğer durum başarısızlık olur” dedi. Teknik Direktör Uçar, trafik kazasında yaşamını yitiren Amedsporlu Şeyhmus Özer ile de Mardinspor’da birlikte çalışma imkanı bulduklarını ve kendisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ve dile getirdi.