Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, evinde Tuzlaspor karşısında 3 puanı zor da olsa aldı. Maç boyunca tutuk bir görüntü sergileyen Cimbom, birçok as futbolcusunu oynatmasına rağmen tutuktu. Sarı-kırmızılılar son dakikada bulduğu penaltı golüyle gruplardaki ilk galibiyetine uzandı.

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