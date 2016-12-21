Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç özeti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, evinde Tuzlaspor karşısında 3 puanı zor da olsa aldı. Maç boyunca tutuk bir görüntü sergileyen Cimbom, birçok as futbolcusunu oynatmasına rağmen tutuktu. Sarı-kırmızılılar son dakikada bulduğu penaltı golüyle gruplardaki ilk galibiyetine uzandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etaplarının 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızlılar 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.
Sarı-kırmızılıların golünü 68. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. 75’te Ozan Papeker eşitliği sağlarken, 90+1’de Josue penaltı golüyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.
Grupta Tuzlaspor 6 puanda kalırken, Riekerink’in takımı 5 puanla önemli bir konuma geldi.
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda bir sonraki maçını 28 Aralık Çarşamba günü yine Tuzlaspor ile yapacak.
21 Aralık 2016Sabri rakip hocanın üzerine yürüdüGalatasaray’da sahaya kaptan olarka çıkan Sabri Sarıoğlu ilk yarıda Tuzlaspor Teknik Direktörü Aydın Kaldırım’ın üzerine yürüdü.İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 22:40 | 21.12.2016