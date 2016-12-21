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GALATASARAY
25 Aralık 2016 19:00
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Galatasaray – Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı iki maçta da sahadan 1’er puanla ayrılan Galatasaray, bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzla’yı konuk edecek.Peki Galatasaray - Tuzlaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
10:2921 Aralık 2016
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Galatasaray – Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da sahadan 1'er puanla ayrılan Galatasaray, bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Osmanlıspor beraberliği ve Serdar Aziz'in sezonu kapatması nedeniyle keyfi kaçan sarı-kırmızılılar, kupadaki ilk galibiyetini alıp gruptan çıkmak adına önemli bir adım atmak istiyor. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Tuzlaspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

GALATASARAY – TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:30’da oynanacak olan Galatasaray – Tuzlaspor maçı Atv’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Cenk, Cavanda, Chedjou, Semih, Linnes, Hamit, De Jong, Gökay, Josue, Birhan, Berk İsmail

TUZLASPOR: Bekir, Volkan, Bülent, Orkun, Okan, Sadık, Arif, Oğuz, Tuncay, Kıvanç, Ozan

Etiketler
galatasaray galatasaray - tuzlaspor maçı Tuzlaspor
Son güncelleme: 16:05 | 21.12.2016
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