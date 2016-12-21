Galatasaray – Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da sahadan 1'er puanla ayrılan Galatasaray, bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Osmanlıspor beraberliği ve Serdar Aziz'in sezonu kapatması nedeniyle keyfi kaçan sarı-kırmızılılar, kupadaki ilk galibiyetini alıp gruptan çıkmak adına önemli bir adım atmak istiyor. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Tuzlaspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
GALATASARAY – TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20:30’da oynanacak olan Galatasaray – Tuzlaspor maçı Atv’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Cenk, Cavanda, Chedjou, Semih, Linnes, Hamit, De Jong, Gökay, Josue, Birhan, Berk İsmail
TUZLASPOR: Bekir, Volkan, Bülent, Orkun, Okan, Sadık, Arif, Oğuz, Tuncay, Kıvanç, Ozan