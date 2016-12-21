Galatasaray – Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı iki maçta da sahadan 1’er puanla ayrılan Galatasaray, bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzla’yı konuk edecek.Peki Galatasaray - Tuzlaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

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