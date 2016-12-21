Gümüşhanespor 1-1 Atiker Konyaspor / Maç özeti

Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Mehmet Abdullah, Salih Zafer, Cem Sultan, Cumhur, Ali Özgün, Onur, Serhat (Hüseyin Ali dk. 77), Taner, Mehmet Cansın, Mehmet Menderes

Atiker Konyaspor: Kaya, Volkan, Ali Turan, Ali Çamdalı, Marc Mbamba, Can Demir, Vedat (Barry Douglas dk.90), Mehmet, Halil İbrahim (Bajic dk. 76), Ioan Hora (Jens Jonnson dk. 65), Skubic

Goller: Mehmet Menderes (dk. 90 pen.) (Gümüşhanespor), Taner (dk. 72 k.k.) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Abdullah (Gümüşhanespor), Skubic (Atiker Konyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

19′ Sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Mehmet Menderes ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti. Kalecinin çeldiği topla buluşan Cem Sultan'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

27′ Mehmet Menderes'in sol kanattan arka direğe ortasını iyi takip eden Cem Sultan'ın kafa vuruşu yakın mesafeden auta gitti.

45′ Mehmet Menderes'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kaya topu zorlukla çeldi.

46′ Cem Sultan sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cem Sultan’ın vuruşunda kaleci Kaya topu ayaklarıyla kornere çeldi.

52′ Sol kanattan gelişen atakta Mehmet Menderes’in pasında topla buluşan Onur, hiç bekletmeden ceza sahasındaki Cem Sultan’a ara pası attı. Cem Sultan topa iyi vuramayınca ev sahibi ekip mutlak bir golden oldu.

56′ Mehmet Menderes’in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Ali Özgün, kaleciyi geçtiği pozisyonda topu üstten auta attı.

GOOOOL! 72′ Atiker Konyaspor'un uzun kullandığı taç atışında Jonnson'un kafayla aşırdığı top defansta kafalardan sekerek Taner'in önüne düştü. Taner ters bir vuruşla topu ağlarına gönderdi. 0-1

GOOOOL! 90′ Orta alandan Cem Sultan'ın uzun pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Hüseyin Ali rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Mehmet Menderes meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı. 1-1