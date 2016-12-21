Günün spor ekranı

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası
Gümüşhane-A.Konya A Spor ….1.2..0.0
Ümraniye-Akhisar Bld. A Spor …1.4..00
Sancaktepe-Ç.Rizespor A2 TV …1.4..30
Gaziantep-Kırklarelispor A Spor ..16.30
Osmanlıspor-Şanlıurfa A2 TV …1.8…30
Galatasaray-Tuzlaspor ATV …..2.0..3.0.
Almanya Ligi
B.Münih-Leipzg Eurosport 2 ….2.2..0.0
İtalya Ligi
Inter-Lazio Lig TV …………2.2..4.5………
Fransa Ligi
PSG-Lorient Lig TV 4 ………2.2…5.0……
İspanya Kupası
Deportivo-Real Betis Lig TV 3 …2.3…00
BASKETBOL
EuroLig
F.Bahçe-Darüşşafaka Lig TV 3 …2.0..45
Baskonia-Barcelona TRT Spor …2.2..30
M.Tel Aviv-CSKA Lig TV 2 ……2.2…0.0..
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İstanbul-Yakındoğu TRT Spor .17.00
FIBA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-AEK A Spor ……….2.0..0.0…….
Ventspils-Uşak Smart Spor 2 ….2.0..0.0
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bursa BB.-VakıfBank NTV Spor ..1.4..00
Nilüfer Bld.-F.Bahçe NTV Spor …1.7..00
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
İstanbul BB.-D.Moskova Smart Spor.18.00