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Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:5721 Aralık 2016
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Günün spor ekranı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası

Gümüşhane-A.Konya A Spor ….1.2..0.0

Ümraniye-Akhisar Bld. A Spor …1.4..00

Sancaktepe-Ç.Rizespor A2 TV …1.4..30

Gaziantep-Kırklarelispor A Spor ..16.30

Osmanlıspor-Şanlıurfa A2 TV …1.8…30

Galatasaray-Tuzlaspor ATV …..2.0..3.0.

Almanya Ligi

B.Münih-Leipzg Eurosport 2 ….2.2..0.0

İtalya Ligi

Inter-Lazio Lig TV …………2.2..4.5………

Fransa Ligi

PSG-Lorient Lig TV 4 ………2.2…5.0……

İspanya Kupası

Deportivo-Real Betis Lig TV 3 …2.3…00

BASKETBOL

EuroLig

F.Bahçe-Darüşşafaka Lig TV 3 …2.0..45

Baskonia-Barcelona TRT Spor …2.2..30

M.Tel Aviv-CSKA Lig TV 2 ……2.2…0.0..

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İstanbul-Yakındoğu TRT Spor .17.00

FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-AEK A Spor ……….2.0..0.0…….

Ventspils-Uşak Smart Spor 2 ….2.0..0.0

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bursa BB.-VakıfBank NTV Spor ..1.4..00

Nilüfer Bld.-F.Bahçe NTV Spor …1.7..00

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

İstanbul BB.-D.Moskova Smart Spor.18.00

Etiketler
spor ekranı
Son güncelleme: 12:01 | 21.12.2016
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