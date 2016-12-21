İran’dan flaş Türkiye kararı

İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gitmelerini yasakladı ve tüm federasyonlardan ikinci bir emre kadar Türkiye'ye sporcu göndermemelerini istedi.

İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye’ye gitmesini yasakladı. Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye’ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden resmi haber ajansı İRNA’ya yapılan açıklamada, yasak kararının “Türkiye’deki mevcut durum ve güvenlik gerekçesi”yle alındığı kaydedildi. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye’ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu. Tahran yönetimi ayrıca Türkiye’deki başkonsolosluklarını dün kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.