İşte Galatasaray’ın yeni stoperi

Serdar Aziz’in şok sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, rotayı SpartakMoskova’da forma giyen Serdar Taşçı’ya çevirdi.

Osmanlıspor maçında arka çapraz bağlarını kopartarak sezonu kapatan Serdar Aziz, Galatasaray'ın transfer politikasını da değiştirdi. Önceliği mecburen stopere veren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Rusya'da futbol kariyerini sürdüren Serdar Taşçı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yakın takibinde olan gurbetçi futbolcu, sezon sonu sözleşmesinin biteceği Spartak Moskova'dan ayrılmayı planlıyor. Uluslararası tecrübeye sahip futbolcunun da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı biliniyor.

Sneijder ve Podolski yatıyor Yasin ve Bruma Galatasaray`ı taşıyorGalatasaray’da senelik 1.1 milyon Euro kazanan Yasin ligde 7 gol atarken 1.2 milyona oynayan Bruma ise 5 gol-6 asistle katkı sağladı. Milyonlar alan Sneijder ve Podolski’yi sollayan ikili, sarı-kırmızılı takımın en skorer futbolcuları olarak öne çıktı.İlgili Haberi Oku

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine cüzi bir kiralama bedeli ödeyerek bu transferi noktalamak isteyen Galatasaray, futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temasa geçecek. UEFA kriterleri nedeniyle yüksek bonservis ödeyemeyecek olan sarı-kırmızılılar, bu transfer için 1 milyon Euro ayıracak. Türk asıllı futbolcuya da yarım sezon için 1.5 milyon Euro teklif edilecek. Bonservisi elinde olacak Serdar'a da 3 yıllık cazip bir kontrat teklifi koz olarak kullanılacak.