James Rodriguez çılgınlığı! Kiralama teklifi yapılacak

Teknik Direktör Dick Advocaat’ın 10 numara isteğine, Başkan Aziz Yıldırım “James Rodriguez’i ister misin?”yanıtını verdi. Hollandalı çalıştırıcıyı heyecanlandıran Kolombiyalı konusunda sarı-lacivertliler tüm şartlarını zorlayacak.

Ocak ayında 3 bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de yönetim, Real Madrid'in yıldız ismi James Rodriguez için harekete geçti. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın ‘acil takviye' diye nitelendirdiği 10 numara bölgesi için yönetim, İspanyol ekibinin Kolombiyalı yıldızını transfer etmek istiyor. Kiralama yoluyla 25 yaşındaki orta sahayı renklerine katmayı planlayan Kanarya, Real Madrid'in kapısını çaldı.

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Real Madrid yönetimi, Teknik Direktör Zinedine Zidane ile fazla süre alamadığı için sürekli problem yaşayan Kolombiyalı yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Teknik Direktör Dick Advocaat ile geçen günlerde görüşen Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı çalıştırıcıya, “James Rodriguez'i ister misin?” diye sordu. Tecrübeli teknik adamı heyecanlandıran yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim tüm şartlarını zorlayacak.

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Kolombiyalı yıldız, geçen günlerde, “Real Madrid'de mutluyum ama daha çok oynamak istiyorum” diye bir açıklama yapmıştı. James Rodriguez daha önce de Teknik Direktör Zinedine Zidane ile takımda fazla süre alamadığı için tartışmış, Fransız teknik adam da 25 yaşındaki orta sahaya, “Herkes oynamak ister ama burada karar veren tek bir kişi var, o da benim” diyerek gönderme yapmıştı.