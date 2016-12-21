Osmanlıspor 1-2 Şanlıurfaspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başararak grupta 3'te 3 yaptı.

Süper Lig’in dişli takımlarından Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor engelini aşamadı. TFF 1. Lig takımı, Ankara temsilcisini deplasmanda 2-1 yendi.

21. dakikada Cheick Diabate’nin golüyle öne geçen ev sahibi takım, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı. Şanlıurfa ekibinin gollerini 62’de Carlos Forvet ve 67. dakikada Artun Açıkalın kaydetti.

Şanlıurfaspor 3 maçını da kazanarak grupta 9 puanla liderliği ele aldı. Osmanlıspor ise 6 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor gruplardaki 4. hafta maçını 29 Aralık Perşembe günü yine Şanlıurfaspor ile yapacak.