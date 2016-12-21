‘Rahvan’ yatırım

Bursa'da rahvan at kültürü Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde 200 dönümlük alana inşa ettiği kompleksle yaşatılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer ilçesine yapılan tesislerde incelemelerde bulundu. 120 atlık ahırlardan 40'ının tamamlanmak üzere olduğunu, 200 dönümlük at binme alanına ise seyir tribünleri ile kontrol kulesinin monte edildiğini belirten Recep Altepe, “Burası rahvan geleneğinin yaşatıldığı, güzel organizasyonların yapıldığı bir merkez olacak” dedi. Tesisi bahar aylarına yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini söyleyen Başkan Recep Altepe, “Şu anda 40 atlık ahır kısmı bitmek üzere. Yanına 2 barınak daha koyulacak ve kapasite 120'ye çıkartılacak. Artık atlarımız sağdan soldan toplanmayacak. Burada beslenmeleri ve bakımları yapılabilecek. Aynı zamanda burası bir etkinlik merkezi olacak. Bursalı at severler, Rahvan gösterilerini zevkle seyredebilecek. Atlara binip rahvan yürüyüşünün ayrıcalığına kavuşacak” diye konuştu.

Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür ise, yapımı devam eden yatırımla rahvan atçılığının geleceğe sağlıklı şekilde taşınacağını ifade etti. Bugüne kadar öksüz evlat muamelesi gördüklerini ifade eden Gür, “Yaptığımız iş ata sporumuza sahip çıkmaktır. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Rahvan atları da Osmanlılardan da öte, Oğuzlardan bugüne gelmiştir. Türkleri Oğuzlardan bugüne getiren atlardır. Fakat son yıllarda Türkiye motorize oldu ve insanımız Rahvan atlarını unuttu. İnşallah bundan sonra bu kültür devam edecek. Allah, Recep başkandan razı olun. Bugüne kadar onun gibisi gelmedi. Kültürümüze sahip çıktığı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.