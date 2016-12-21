Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
25 Aralık 2016 19:00
ANTALYASPOR
vs
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Şahin Aygüneş’in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da 26 yaşındaki Şahin Aygüneş’in sözleşmesi karşılıklı fesih edildi.
14:2321 Aralık 2016
0
Şahin Aygüneş’in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de 19 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor'da sezon başında 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki Şahin Aygüneş'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

2014-2015 yılında Antalyaspor'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı formayı 1'i Türkiye Kupası, 25'i Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 26 kez terletti. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Karşıyaka'ya kiralanırken, İzmir ekibinde toplam 12 kez forma giyebildi. Bu sezon tekrar Antalyaspor'a gelen forvet oyuncusu sezon başında Portekizli Teknik Direktör Jose Morais tarafından federasyona verilen 28 kişilik listede yer verilmedi.Antalyaspor’un genç oyuncuyla sözleşmenin feshedildiğine ait açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Etiketler
Antalyaspor şahin aygüneş spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER