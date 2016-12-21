Şanlıurfaspor’da Marc da kadroda yok

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma için Ankara’ya giden Şanlıurfaspor, Ankaragücü Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Batuhan Karadeniz, Şaban Özel, İzzet Yıldırım ve kaleci Sinan Ören’den yoksun olan sarı-yeşilliler, Osmanlıspor karşılaşması için 17 kişilik kadroyla Ankara’ya gitti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya dahil edilmeyen 4 futbolcunun, Manisaspor karşılaşması öncesi riske edilmemek için kadroya alınmadığı öğrenildi.

Sakatlanan Marc da kadroda yok

Gribal enfeksiyon nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun olan Şanlıurfaspor’da, bir kötü haber de Rumen oyuncu Marc’tan geldi. Hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu akşam saat 18.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan karşılamada iki takım da liderlik için mücadele edecek. Grupta 6 puanı bulunan iki ekibin karşı karşıya geleceği 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek.