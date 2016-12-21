Şanlıurfaspor’da Marc da kadroda yok

Karşılaşma için Ankara’ya giden Şanlıurfaspor, Ankaragücü Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Batuhan Karadeniz, Şaban Özel, İzzet Yıldırım ve kaleci Sinan Ören’den yoksun olan sarı-yeşilliler, Osmanlıspor karşılaşması için 17 kişilik kadroyla Ankara’ya gitti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya dahil edilmeyen 4 futbolcunun, Manisaspor karşılaşması öncesi riske edilmemek için kadroya alınmadığı öğrenildi.
Sakatlanan Marc da kadroda yok
Gribal enfeksiyon nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun olan Şanlıurfaspor’da, bir kötü haber de Rumen oyuncu Marc’tan geldi. Hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu akşam saat 18.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan karşılamada iki takım da liderlik için mücadele edecek. Grupta 6 puanı bulunan iki ekibin karşı karşıya geleceği 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek.