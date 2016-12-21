Şehit aileleri için oynayacaklar

Yalova Group Belediyespor ile Bandırma Kırmızı arasında 25 Aralık 2016 Pazar günü Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Erkekler 1. Lig 16. hafta müsabakasından elde edilecek gelir şehit ailelerine verilecek.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyarete eden Yalova Belediyespor Kulüp Başkanı Resul Kocaağa ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şubesi Başkanı Mustafa Ürkmez, karşılaşma hakkında bilgi verdi. Kocaağa, Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçte şehit ailelerinin yanında olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Başkan Salman ise, “Yaşadığımız zor günlerde basketbol takımımızın böyle bir girişimde bulunması beni mutlu etti. Bizim için, yurdumuz için canları pahasına kahramanca mücadele eden şehitlerimizin aileleri bizim en önemli emanetlerimizdendir. Ben de bu girişiminden dolayı Yalova Belediye Spor Kulübü yöneticilerine ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şubesi yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.