Şehmus Özer hayatını kaybetti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Şehmus Özer ölü bulundu. 36 yaşındaki futbolcunun Malatya’dan Mardin’e dönerken otomobiliyle Elazığ’da uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Şehmus Özer’in arabası ve cesedi güvenlik güçleri tarafından yoğun aramalar sonucu bulundu.
Şehmus Özer, son maçına Fenerbahçe karşısında çıkmıştı.
10 Mayıs 1980 Diyarbakır Ergani doğumlu olan Şehmus Özer, 15 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 berabere biten Ziraat Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü atmıştı.