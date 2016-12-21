Şehmus Özer’in ölümü nedeniyle Amed Sportif’in maçı ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak olan Amedsportif Faaliyetler- Gençlerbirliği maçını Amedspor kaptanı Şehmus Özer’ in trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler’in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.
21 Aralık 2016Şehmus Özer hayatını kaybetti2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif’in Kaptanı Şehmus Özer, edinilen son bilgilere göre trafik kazasında ölü bulundu.İlgili Haberi Oku
TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Son güncelleme: 11:09 | 21.12.2016