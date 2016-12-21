Sneijder ve Podolski yatıyor Yasin ve Bruma Galatasaray’ı taşıyor

Sezon başında FFP kriterlerini yerine getirmek için bazı oyuncularla yollarını ayıran Galatasaray’a en fazla fayda, takımın en az kazanan futbolcularından geldi.
Ali GÜMEN / ÖZEL HABER
Senelik yalnızca 1.1 milyon Euro kazanan Yasin Öztekin, ligde attığı 7 golle en skorer isim olurken, 1.2 milyona ter döken Bruma ise 5 gol-6 asist ile sezonun en verimli ismi oldu. İki futbolcunun performansıyla büyük tartışma yaratan ve 1.25 milyon Euro'ya oynayan Sabri'den bile az kazanması ise dikkat çekti.
GOLLERİN YÜZDE 72'Sİ
Tabii ki Galatasaray’ı daha iyi yerlere taşıması için milyonlar kazanan isimler de bu performansın altında ezildi. Senelik 4.5 milyon Euro garanti ücret alan Wesley Sneijder sadece 1 gol atıp, 5 asist yaparken 3 golü bulunan ve yıllık 3 milyon kazanan Podolski de gölgede kaldı. İki futbolcu, bu sezon ligde 25 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın attığı gollerin 18'ine yani yüzde 72'sine doğrudan katkıda bulundu.