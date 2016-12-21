Sneijder ve Podolski yatıyor Yasin ve Bruma Galatasaray’ı taşıyor

Galatasaray'da senelik 1.1 milyon Euro kazanan Yasin ligde 7 gol atarken 1.2 milyona oynayan Bruma ise 5 gol-6 asistle katkı sağladı. Milyonlar alan Sneijder ve Podolski'yi sollayan ikili, sarı-kırmızılı takımın en skorer futbolcuları olarak öne çıktı.

Sezon başında FFP kriterlerini yerine getirmek için bazı oyuncularla yollarını ayıran Galatasaray’a en fazla fayda, takımın en az kazanan futbolcularından geldi.

Ali GÜMEN / ÖZEL HABER

Senelik yalnızca 1.1 milyon Euro kazanan Yasin Öztekin, ligde attığı 7 golle en skorer isim olurken, 1.2 milyona ter döken Bruma ise 5 gol-6 asist ile sezonun en verimli ismi oldu. İki futbolcunun performansıyla büyük tartışma yaratan ve 1.25 milyon Euro'ya oynayan Sabri'den bile az kazanması ise dikkat çekti.

Yasin Öztekin: Pes etseydim buralara gelemezdimGalatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, “Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da buna devam edeceğim. Buraya geldiğim için mutluyum” dedi.İlgili Haberi Oku

GOLLERİN YÜZDE 72'Sİ

Tabii ki Galatasaray’ı daha iyi yerlere taşıması için milyonlar kazanan isimler de bu performansın altında ezildi. Senelik 4.5 milyon Euro garanti ücret alan Wesley Sneijder sadece 1 gol atıp, 5 asist yaparken 3 golü bulunan ve yıllık 3 milyon kazanan Podolski de gölgede kaldı. İki futbolcu, bu sezon ligde 25 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın attığı gollerin 18'ine yani yüzde 72'sine doğrudan katkıda bulundu.