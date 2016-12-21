Spor Toto Süper Lig’de yarış kızıştı

Kasımpaşa, namağlup Beşiktaş’a ilk yenilgisini tattırıp ligi karıştırdı. Medipol Başakşehir, Trabzonspor’a da şans tanımazken Volkan Demirel, Fenerbahçe’yi zirveye ortak etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasını üç İstanbul takımı Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe, fırsata çevirdi. Beşiktaş, favori olarak çıktığı maçta ilk mağlubiyetini yaşarken, lacivert- beyazlılar rakibine ağır bir darbe indirdi. Lider Başakşehir ise Trabzonspor engelini zorlansa da geçmeyi bildi. 36 yaşındaki Emre Belözoğlu, futboluyla maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, takımını maestro gibi yönetirken, Edin Visca'ya yaptığı asist ve Boşnak futbolcunun fizik kurallarını zorlayarak yaptığı vuruş, sezonun golüne adaydı.

VOLKAN PATLAMASI

Galatasaray ise Ankara'da dondu kaldı. Buz pistini andıran sahadaki mücadelede Osmanlıspor, rakibine zor anlar yaşattı. Muslera'nın müthiş performansı takımını tarihi bir farktan kurtarırken, Serdar Aziz'in sakatlanarak sezonu kapatması moralleri bozdu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ikramını geri çevirmeyen Fenerbahçe, zirve yarışına tekrar ortak oldu. Volkan Demirel 6'sı net yaptığı 7 kurtarışla takımının ayakta kalmasında başrolü oynadı. Bursaspor ise formda Antalya'ya dur diyerek ilk 5 iddiasını korudu.

HAFTANIN TAKIMI: KASIMPAŞA

Namağlup Beşiktaş'ı, geriye düşmesine rağmen devirmeyi başaran Kasımpaşa haftanın en flaş galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar karşısında dirençli futbolunu maç boyu sürdüren İstanbul ekibi, haklı bir galibiyet elde etti.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 gibi farklı bir skorla geçtiyse bunda en büyük pay kaleci Volkan Demirel'in. Tecrübeli file bekçisi 6'sı net tam7 kurtarışa imza atarak takımını ayakta tuttu vemaçın kaderini değiştirdi.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: KEMAL ÖZDEŞ

Beşiktaş'ı çok iyi analiz eden kemal Özdeş, rakibinin zaaflarından faydalanmayı bildi. takımı geriye düşse de maçtan bir an olsun kopmadı.

HAFTANIN OLAYI

Beşiktaş’ın namağlup unvanı Kasımpaşa deplasmanında, Antalyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi de Bursa'da son buldu. Ümit Özatlı Gençlerbirliği de ilk defa bu hafta gol yedi.