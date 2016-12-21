TFF 1. Lig’de zirve Göztepe’nin

Liderlik koltuğunun sürekli el değiştirdiği TFF 1. Lig’de, zirvenin yeni sahibi Mersin İdman Yurdu’nu deviren Göztepe oldu. Eskişehirspor'u deplasmanda yenen Denizlispor ile Boluspor’u yıkan Şanlıurfaspor, haftaya damga vurdu

Spor Toto Süper Lig’e yükselme yarışının doludizgin yaşandığı TFF 1. Lig'in 15. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Haftaya lider giren Boluspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-0 gibi şok bir skorla kaybederek sadece bir hafta oturduğu zirve koltuğundan inmek zorunda kaldı.Mersin İdman Yurdu'nu kendi evinde 2-0 yenen Göztepe, 1. Lig'in yeni lideri oldu. Yeni Malatyaspor'un kendi evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendiren Sivasspor, deplasmanda Bandırma'yı 1-0 devirerek ligde ikincilik koltuğuna oturdu.

Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Denizlispor ise haftanın sürpriz takımlarından biri oldu. Kendi evinde Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup eden Ümraniye çıkışını sürdürürken Manisaspor ise sahasında 1-1'lik skorla Balıkesirspor'dan altın değerinde 1 puan almayı bildi.

PLANSIZ OLMAZ

TFF 1. Lig'in iki yaralı ekibi üzerindeki ölü toprağı atma adına Malatya'da karşı karşıya geldi. 4 haftadır kazanamayan Yeni Malatya ile 2 haftadır galip gelemeyen Adana Demirspor, soğuk havada buz pistini andıran bir sahada sadece birer puan alabildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeni Malatya, rakip savunmanın basit hatalar yapması sonucu yakaladığı pozisyonu 13'te Dialiba ile değerlendirdi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alması gereken Yeni Malatya, bunun tam tersini yaparak daha çok erken olmasına rağmen kapandı ve maçı tamamen tesadüflere bıraktı. İş öyle olunca kendi sahasından rahat çıkan Adana Demir, rakip kaleye daha çok gelerek maçın kontrolünü de eline aldı. Akdeniz ekibi bunun ödülü olarak beraberlik golünü buldu, hatta öne geçecek pozisyonlar da yakalayıp bunları değerlendiremedi. Bu kadar erken geriye yaslanan ve bir oyun planı olmayan Yeni Malatya'nın bir de aşırı savunma zaafları yaşaması, kendi sahasında iki puan kaybetmesine neden oldu. 1-0 öne geçtikten sonra skoru korumak ve farkı açmak tabii ki futbolcunun işi. Ama burada oyuncuyu doğru yönlendirecek olan da teknik adamdır. Bu kadar erken kapanırsan sonucuna da katlanırsın. Şampiyonluğa oynuyorsan her türlü sonuca göre bir oyun planın olmalı. Oyun içerisinde de o planı uygulayacak olan futbolcular doğru yönlendirilmeli.