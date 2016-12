Trabzonspor’un muhtemel 11’i

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynadığı iki maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, Kızılcabölükspor'u mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde bu sezon arzu ettiği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, kupaya tutunmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda mücadele eden ve oynadığı ilk 2 maçta sadece tek puan alabilen bordo mavililer, yarın 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor karşısında ilk galibiyetini alarak grupta iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Saat 18.30’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Bordo mavililerde bu maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, teknik direktör Ersun Yanal’ın sıkışık fikstür nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

GENÇLER SAHAYA

Bu arada, Trabzonspor’un kupada Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta forma şansı bulan genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdükladir Ömür’ün, Kızılcabölükspor karşısında da sahada olması bekleniyor. Yusuf ve Abdülkadir’in ortaya koyduğu performanstan memnun kalan teknik direktör Ersun Yanal’ın, Kızılcabölükspor karşısında da genç oyunculara görev verebileceği öğrenildi.

TARAFTARLARA ÖZEL 2017 YILI AJANDASI

Trabzonspor Kulübü, taraftarlar için ‘Bize her gün Trabzon’ sloganıyla 2017 yılına ait özel içerikli ajandayı TS Club’larda satışa çıkardı. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılının güzel bir yıl olması temennisinde bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

“Gerek ülke olarak, gerekse Trabzonspor Kulübü olarak zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2016, beklentilerimizin çok uzağındaydı bizim için. Acının, hayal kırıklıklarının, karamsarlığın yılıydı. Peki ya 2017 ? Yeni yıl, yeni umutlar demek; düş demek. Hayal etmeyi; hayallerin peşinden gitmeyi ve dahası; ‘ısrar ve inatla Trabzonspor’ demeyi hatırlamamız gerek. Trabzonsporumuz 2017’de 50’inci yaşını kutlayacak. Bizler, yeni yılda her bir gününüz Trabzonspor’la dolsun diye özel bir ajanda hazırladık. Kulübümüzün yarım asırlık ömrüne sığdırdığı nice zaferlere selam duran çok özel bir çalışma bu. İçinde tarihimizden unutulmaz hatıraları, maçları ve her biri efsane mertebesine yükselmiş çok değerli futbol kahramanlarımızı bulacaksınız. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak bir seçki sadece. 2017’nin umutlarımızın yeniden yeşerdiği, hayallerimizin gerçeğe eriştiği güzel bir yıl olması dileğiyle.”

TRABZONSPOR’UN KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’i

Esteban- Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, İbanez, Onazi, Aytaç, Bero, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Muhammet Demir

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 5 TL, Maraton 10 TL, Kapalı (A-D-E-H) 20 TL, Kapalı (B-C-F-G) 30 TL, VİP 75 TL ve VİP Özel 500 TL.