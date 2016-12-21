Türk futbolunda acı haber! Şehmus Özer hayatını kaybetti

2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer, edinilen son bilgilere göre trafik kazasında ölü bulundu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Şehmus Özer ölü bulundu. 36 yaşındaki futbolcunun Malatya’dan Mardin’e dönerken otomobiliyle Elazığ’da uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Şehmus Özer’in arabası ve cesedi güvenlik güçleri tarafından yoğun aramalar sonucu bulundu.

Futbol hayatında Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2014 yılından bu yana Amed Sportif'te forma giyiyordu. Süper Lig deneyimi de bulunan ve profesyonel kariyerinde 150'nin üzerinde gol atan Şehmus Özer, son maçına Fenerbahçe karşısında çıkmıştı.

10 Mayıs 1980 Diyarbakır Ergani doğumlu olan Şehmus Özer, 15 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 berabere biten Ziraat Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü atmıştı.

“Oyuncumuzdan haber alamıyorduk”

Amedspor Kulübü Başkanı Nurullah Eden de olayla ilgili NTV Spor’a yaptığı açıklamada, “Dün akşamdan beri oyuncumuzdan haber alamıyorduk. Bugün de antrenmana gelmedi. Aradık ulaşamadık. Daha sonra aramalara başladık ve kaza yaptığını öğrendik. Dün gece saat 10 gibi Malatya’da arkadaşlarından ayrılmış. Maalesef dönerken Elazığ’da uçurumdan aşağı uçmuş. Aracı bulundu. Çok üzgünüz” dedi.

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus, 1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Genç yaına rağmen as takımda kendine kısa süre içerisinde yer edindi. Erganispor için ilk resmî karşılaşmasına 29 Ağustos 1998 tarihinde Yüksekova Belediyespor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı. Buradan Yeni Malatyaspor'a ardındanda Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'la ilk sezonunda Türkiye 1. Ligi Play-off Şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Süper Lig'de dört karşılaşmada görev aldıktan sonra sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a kiralandı. Sezon sonu Gümüşhanespor'a transfer oldu ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçti. Burada dört sezon düzenli olarak ilk onbirde görev aldı ve 119 lig karşılaşmasında 43 gol kaydetti.

2007-08 sezonunda İzmir ekiplerinden Karşıyaka'da, 2008-2010 yılları arasında da Altay için oynadı. 2010-11 sezonunda 1. Lig takımı Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak, Süper Lig kadrosunda düşünülmediği için sezon sonunda serbest bırakıldı.Bunun üzerine 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Akhisar Belediyespor'la Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Şehmus, 2012-2013 sezonu yaz transferinde PTT 1. Lig'e yükselen yeni takımlardan biri olan Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda eski takımı olan Altay'a dönüş yapan futbolcu, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amed spor kulübünde oynuyordu.