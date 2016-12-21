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AKHİSAR BLD.SPOR
25 Aralık 2016 16:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
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Ümraniyespor 1-2 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Akhisar Belediyespor, Vaz Te'nin golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
16:2121 Aralık 2016
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Ümraniyespor 1-2 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Ümraniyespor, Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Ümraniye Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz

Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır (Merthan Açıl dk. 73), Mehmet Sedef, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga, Samet Asatekin, Ömer Can (İbrahim Akdağ dk. 63), Burak Şahin (Steve Abeka dk. 61), Abdullah Halman

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Kadir Keleş, Safa Ali Memnun (Mervan Çelik dk. 40), Abdulkadir Özdemir, Soner Aydoğdu, Hasan Ali Adıgüzel (Aykut dk. 64), N'Guemo, Muğdat Çelik (Orhan Taşdelen dk. 90), Ricardo Vaz Te

Goller: Muğdat Çelik (dk. 18), Vaz Te (dk. 69) (Akhisar Belediyespor), Bulut Kaya (dk. 24) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Bulut Kaya (dk. 60) (Ümraniyespor)

Sarı Kart: Mehmet Öztonga (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOOOOL! 18′ Ricardo Vaz Te'nin pasıyla topla buluşan Muğdat Çelik'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

GOOOOL! 24′ Ceza sahası dışından Ömer Can Sokullu'nun kullandığı serbest vuruşta Bulut Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31′ Savunmada yaşanan karambolde topu önünde bulan Vaz Te'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Alper'in önünde kalan topa gelişine plase vuruşunda top üstten auta gitti.

55′ Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çarpıp altıpasa dönen topa Alper'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda müdahele etti.

60′ Orta sahada Soner'e yaptığı faul sonrası hakem Bulut Kaya'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

GOOOOL! 69′ Sol kanattan Kadir Keleş'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde ricardo Vaz Te'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

89′ Mervan’ın sağ kanattan arka direğe tehlikeli ortasında savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Etiketler
akhisar belediyespor türkiye kupası Ümraniyespor
Son güncelleme: 16:27 | 21.12.2016
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