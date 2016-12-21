Ümraniyespor 1-2 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Ümraniyespor, Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Ümraniye Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır (Merthan Açıl dk. 73), Mehmet Sedef, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga, Samet Asatekin, Ömer Can (İbrahim Akdağ dk. 63), Burak Şahin (Steve Abeka dk. 61), Abdullah Halman
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Kadir Keleş, Safa Ali Memnun (Mervan Çelik dk. 40), Abdulkadir Özdemir, Soner Aydoğdu, Hasan Ali Adıgüzel (Aykut dk. 64), N'Guemo, Muğdat Çelik (Orhan Taşdelen dk. 90), Ricardo Vaz Te
Goller: Muğdat Çelik (dk. 18), Vaz Te (dk. 69) (Akhisar Belediyespor), Bulut Kaya (dk. 24) (Ümraniyespor)
Kırmızı Kart: Bulut Kaya (dk. 60) (Ümraniyespor)
Sarı Kart: Mehmet Öztonga (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOOOOL! 18′ Ricardo Vaz Te'nin pasıyla topla buluşan Muğdat Çelik'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
GOOOOL! 24′ Ceza sahası dışından Ömer Can Sokullu'nun kullandığı serbest vuruşta Bulut Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
31′ Savunmada yaşanan karambolde topu önünde bulan Vaz Te'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Alper'in önünde kalan topa gelişine plase vuruşunda top üstten auta gitti.
55′ Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çarpıp altıpasa dönen topa Alper'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda müdahele etti.
60′ Orta sahada Soner'e yaptığı faul sonrası hakem Bulut Kaya'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
GOOOOL! 69′ Sol kanattan Kadir Keleş'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde ricardo Vaz Te'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
89′ Mervan’ın sağ kanattan arka direğe tehlikeli ortasında savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.