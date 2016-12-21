VakıfBank devreyi lider kapattı

VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 3-0 yenerek ligde 11’de 11 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Sarı-siyahlılarda Zhu Ting 18 sayıyla galibiyette en önemli rolü oynarken, 15 sayı üreten Lonneke Sloetjes ve 11 sayı ile maçı tamamlayan Milena Rasic de skora büyük katkı yaptı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yenilgisiz liderliği elinde bulunduran VakıfBank, ligin ilk yarısının son haftası olan 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-siyahlılar, mücadeleye Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Lonneke Sloetjes, Milena Rasic, Gözde Kırdar ve Kübra Çalışkan – Gizem Örge ilk altısıyla başladı. VakıfBank, açılış setinin ilk teknik molasını 8-6, ikinci teknik molayı da 16-11 önde tamamladı. Milena Rasic ve Lonneke Sloetjes'in etkili oynadığı ilk seti sarı-siyahlılar 25-21 kazanıp 1-0 öne geçti.

Zhu Ting'in sayılarıyla ikinci sete iyi başlayan VakıfBank, ilk teknik molayı 8-6'lık avantajla geçti. İkinci teknik mola öncesi Bursa temsilcisi savunma direncini artırsa da sarı-siyahlılar ikinci tek molaya da 16-13'le önde girdi. Zhu Ting'in 9 sayıyla öne çıktığı seti VakıfBank 25-20 önde tamamladı: 2-0.

Üçüncü sette VakıfBank, Lonneke Sloetjes ve Zhu Ting'in sayılarıyla avantajı eline geçirirken ilk teknik molayı 8-3, ikinci teknik molayı da 16-7 önde kapadı. Gözde ve Kübra'nın da katkısıyla sarı-siyahlılar seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılarda Zhu Ting 18 sayıyla galibiyette en önemli rolü oynarken, 15 sayı üreten Lonneke Sloetjes ve 11 sayıyla maçı noktalayan Milena Rasic de skora büyük katkı yaptı.

Guidetti: “Herkesi yenebileceğimizi gösterdik”

VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Takımım agresif ve konsantre oyunuyla buraya kazanmaya geldiğini gösterdi. Ligin ilk yarısını namağlup kapatırsak kendilerine bir gün fazladan tatil vaadim vardı ve bunu hak ettiler. Takımımın ilk yarıdaki genel performansından ve gelişiminden oldukça memnunum. Ancak henüz bir şey kazanmış değiliz, şampiyonlukta asıl belirleyici ikinci yarı. Kendimize olan güvenimiz yerinde, olabileceğimiz en iyi noktadayız. Biz herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Şimdi aynı ilk yarı gibi harika geçecek bir ikinci yarı bekliyoruz. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum” dedi.

Sloetjes: “Güzel bir ilk yarıyı geride bıraktık”

Galibiyete önemli bir katkı sağlayan Lonneke Sloetjes ise, “Oynadığımız oyundan memnunum. Daha da fazlasını yapıp daha iyi oynayabilirdik ama sonuç olarak istediğimizi aldık. Servislerde baskıyı kurmayı başardık ve gerçekten çok iyi hücum ettik. Savunmada da olması gerektiği kadar mücadele ettik. Güzel bir maçı ve güzel bir ilk yarıyı geride bıraktık. Umarım sezonun ikinci yarısında da aynı performansımızı devam ettirip hedeflerimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.