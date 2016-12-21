Yıldız futbolcuların daha önceden söylediği efsane sözler

Efsane futbolcuların bu sözlerini ilk kez duyabilirsiniz. Sergen Yalçın'ın Hasan Şaş ile ilgili söylediği sözler çok konuşulacak.

Cristiano Ronaldo

“Bana gösterişçi ve küstah diyenler var. Ben bunu futbolumun başarısı olarak görüyorum. Ben en iyi olmak için doğdum.”

“Böyle bir olayın yaşanmasına tabii ki şaşırmadım. Çünkü ben yakışıklı, zengin ve müthiş bir futbolcuyum. Beni kıskanıyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz.”

“Tanrı bile herkesi mutlu edemiyor. Benim de bazen edememem normal.”

Eric Cantona

“Manchester United'a transfer olmadan önce Sir Alex Ferguson'a ‘Benimle çalışacak kadar büyük bir teknik direktör müsün?' diye sordum.”

“Hayatta hiçbir şey için özür dilemem.”

“Ben herhangi bir adam değilim. Ben, Eric Cantona'yım.”

Jose Mourinho

“Lütfen bu söyleyeceğimden benim kendini beğenmiş ve kibirli olduğumu düşünmeyin. Ancak ben Avrupa şampiyonuyum ve özel, seçilmiş olan olduğumu düşünüyorum.”

“Takımımız en iyi oyunculara sahip. Küstahlık yapıyorsam beni bağışlayın ama, ayrıca en iyi teknik direktöre de sahip.”

“Takım olarak şu an en iyi konumda olmamız kulübün finansal gücünden dolayı değil, benim takımı bu seviyeye getirmek için çok çalışmamdan kaynaklanıyor.”

Georghe Best

“Pele benim dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğumu söylemişti. Ben ise dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. Hayatım boyunca hiçbir zaman başka bir futbolcudan daha kötü olduğumu düşünmedim.”

“Bana Anfield Road'da 4 kişiyi çalımladıktan sonra 40 metreden gol atmakla Dünya Güzellik Kraliçesi ile yatmak arasında bir seçenek sunsaydınız. Emin olun ki çok zorlanırdım. Şanslıyım ki ikisini de yapabildim.”

“Eğer biraz daha çirkin olsaydım Maradona ya da Pele'nin ismini bile duymadınız.”

Johan Cruyff

“Sahada hata yapmadan önce ne yaptığımı söyleyeyim; hata yapmam.”

“İtalyanlar bizi yenemez, ancak biz onlarla oynadığımız maçı kaybedebiliriz.”

“Bugünün futbolcuları topa sadece ayaklarının üstüyle vurabiliyorlar. Ben ise futbolculuk dönemimde topa ayağımın hem içi hem dışı hem de üstüyle vurabiliyordum. Başka bir deyişle, bugünün futbolcularından 6 kat daha iyiydim.”

Diego Maradona

“Lionel Messi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Fakat ben hala futbol tarihinin en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum.”

“Annem benim dünyanın en iyisi olduğumu düşünüyor ve ben annemin sözünü dinlemek üzere yetiştirildim.”

“Dünya tarihinin en iyi futbolcusunun ben mi Pele mi olduğu konusunda bir tartışma olamaz. Kime sorsanız en iyinin ben olduğumu söyler.”

Sergen Yalçın

“Jean Tigana, futbol zekamın Platini'de bile olmadığını söylemiş. Doğru söylemiş. Bana geldi çok yeteneklisin dedi. Onu biliyorum, bilmediğim bir şey söyle dedim. “

“Bülent Korkmaz antrenman yapmak zorunda. Çünkü yeteneksiz. Ben yetenekliyim. Antrenman yapmama gerek yok.”

“Hasan Şaş yıldızsa, ben kuyruklu yıldızım.”