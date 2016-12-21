Yıldızlar karmasında yer alacak olan oyuncuların listesi açıklandı

TFF'nin önderliğinde teröre karşı duyarlılık yaratmak amacıyla düzenlenecek olan Süper Lig yıldızlar karması maçında yer alacak olan futbolcular belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği teröre karşı dayanışma maçında yer alacak futbolcular belli oldu. Spor Toto Süper Lig’deki oyunculardan oluşacak olan “yıldızlar karması”nda yer alacak oyuncular açıklandı. Her takımdan yerli ve yabancı olarak 1’er oyuncu yer alırken Başakşehir ve Beşiktaş’ın bunlardan ayrı olarak 5 oyuncu göndermiş olması dikkat çekti. Öte yandan Burak Yılmaz da futbol yaşamına devam ettiği Çin Ligi’nin tatilde olması sebebiyle bu maçta yer alacak.

Süper Lig’de Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor ve Kayserispor’un müsabaka günü Ziraat Türkiye Kupası maçları bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerimizde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü “Yıldızlar Karması” adı altında bir dayanışma maçı yapacak.

İşte tam liste: