Aboubakar buraya kadar

Mario Gomez’in ayrılığının ardından golcü açığını kapatmak amacıyla çok büyük umutlarla kadroya katılan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta sabır taşını çatlattı. Son olarak Bolu maçında da girdiği pozisyonları inanılmaz şekilde harcayan Kamerunlu forvete, hocası Şenol Güneş de 54 dakika tahammül edebildi. Başkan Fikret Orman, sezon öncesi Porto'dan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini alacaklarını ve kendisiyle 1+3 yıllığına şimdiden anlaştıklarını açıklamıştı.
GOL KAÇIRMA MAKİNESİ
Ancak geleceğe dönük bu planlar, yaşanan büyük hayal kırıklığı nedeniyle artık tamamen değişti. Siyah-beyazlı yönetim, kötü performansıyla hiç memnun etmeyen Aboubakar'ın tapusunu almaktan vazgeçmenin eşiğinde. Ocakta Afrika Kupası'na gideceği için takımını ikinci yarının ilk haftalarında yalnız bırakacak olması da, Kamerunlu oyuncunun ‘İstenmeyen adam' durumuna düşmesinin bir diğer sebebi. Beşiktaş, büyük ihtimalle vedalaşacağı ‘gol kaçırma makinesi'nin yerine Gomez'in başı çektiği forvet adaylarını belirlemeye başladı bile.