Aboubakar buraya kadar

Porto’dan 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralık geldiği Beşiktaş’ta beklentilerin çok altında kalan Vincent Aboubakar, artık topun ağzında. Siyah-beyazlı yönetim, alternatif golcü arayışlarına yöneldi.

Mario Gomez’in ayrılığının ardından golcü açığını kapatmak amacıyla çok büyük umutlarla kadroya katılan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta sabır taşını çatlattı. Son olarak Bolu maçında da girdiği pozisyonları inanılmaz şekilde harcayan Kamerunlu forvete, hocası Şenol Güneş de 54 dakika tahammül edebildi. Başkan Fikret Orman, sezon öncesi Porto'dan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini alacaklarını ve kendisiyle 1+3 yıllığına şimdiden anlaştıklarını açıklamıştı.

Beşiktaş`ta Fikret Orman`dan transfer müjdesiBeşiktaş Başkanı Fikret Orman, devre arası transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Mario Gomez’in geri dönme ihtimali ile ilgili gelen bir soruya cevap veren siyah-beyazlıların başkanı, “Mario çok sevdiğim bir insan. Girişim yok ama belki döner” diye konuştu.İlgili Haberi Oku

GOL KAÇIRMA MAKİNESİ

Ancak geleceğe dönük bu planlar, yaşanan büyük hayal kırıklığı nedeniyle artık tamamen değişti. Siyah-beyazlı yönetim, kötü performansıyla hiç memnun etmeyen Aboubakar'ın tapusunu almaktan vazgeçmenin eşiğinde. Ocakta Afrika Kupası'na gideceği için takımını ikinci yarının ilk haftalarında yalnız bırakacak olması da, Kamerunlu oyuncunun ‘İstenmeyen adam' durumuna düşmesinin bir diğer sebebi. Beşiktaş, büyük ihtimalle vedalaşacağı ‘gol kaçırma makinesi'nin yerine Gomez'in başı çektiği forvet adaylarını belirlemeye başladı bile.