Advocaat: Önceliğimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, öncelikli hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

AMK GAZETE

Teknik direktör Dick Advocaat ve yardımcılarından fazlasıyla memnun olan F.Bahçe yönetimi, teknik heyet ile mevcut olan sözleşmeyi uzatmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçen günlerde Hollandalı çalıştırıcıyla, kontrat uzatmak için bir araya geldi. Sezon sonunda yardımcıları ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adama F.Bahçe yönetimi, kontrat uzatmak için resmi teklifini yaptı.

ÖNCELİĞİMİZ BAŞKA

Fenerbahçeli yöneticiler, yapılan teklifin ardından Teknik Direktör Advocaat'tan öyle bir yanıt aldı ki bunun üzerine kendisine duyulan güvenin boşa olmadığını da dile getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, yöneticilere, “Kontrat uzatmak ya da bunun detaylarını konuşmak bugünün konusu değil. Şu anda teknik heyet olarak önceliğimiz F.Bahçe'yi şampiyonluğa taşımak. Sözleşme sonraki konu” şeklinde konuştu.

SEZON SONUNDA

Yöneticilere “Şu anda ciddi bir şampiyonluk yarışındayız. Sözleşmeyi konuşmak benim ve takımın motivasyonunu bozar” diyerek konuşmasını sürdüren tecrübeli teknik adam, “F.Bahçe'de mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Önceliğim sözleşme değil, takımı şampiyonluğa ulaştırmak. Ekibim ve benim kontratımı, sezon sonunda şampiyon olduktan sonra masaya oturup konuşuruz” ifadelerini kullandı.