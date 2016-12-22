Akhisar Belediyespor Larsson’u transfer etti

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Olcan Adın’ın ardından Daniel Larsson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonuna hızlı başlayan Akhisar Belediyespor, İsveç uyruklu 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Larsson ile Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Harun Eryüksel'in katılımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü oyuncu Daniel Larsson son iki sezondur Süper Lig'de Gaziantepspor forması ile 46 maçta 4 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Transferi teknik heyetin raporu dahilinde yaptıklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, hayırlı olmasını dilerken transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.