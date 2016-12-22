Beşiktaş Ryan Babel’e kavuşuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kanat transferi çalışmalarına başlayan yönetim, Ryan Babel transferini bitirdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı.
Ryan Babel, 22 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak.
DEPORTİVO’YA VEDA ETMİŞTİ
İspanya Kral Kupası'nda Deportivo'nun 3-1 kazandığı Real Betis karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan ve bir gol atan Babel, maç sonu yaptığı açıklama ile çeşitli sebeplerden dolayı futbol hayatına İspanya dışında devam edeceğini belirtmiş ve Deportivo'ya veda etmişti. Babel maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile beraber iki takımdan daha teklif aldığını ve menajeri ile görüştükten sonra kesin kararını ilan edeceğini ifade etmişti. Menajeri ile yaptığı konuşmanın ardından Beşiktaş’ta karar kılan Hollandalı kanat oyuncusunun transferi resmi imzaya kalmıştı.
Türkiye’de 2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, 59 maçta 14 gol atmayı başarmıştı. Deportivo'ya 3 aylığına gelen Ryan Babel, burada da başarılı bir performans sergileyerek La Liga macerasını 4 gol 1 asist ile tamamladı.