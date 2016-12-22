Beşiktaş Ryan Babel’e kavuşuyor

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Ryan Babel ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldız, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kanat transferi çalışmalarına başlayan yönetim, Ryan Babel transferini bitirdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı.

Ryan Babel, 22 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak.

Aboubakar buraya kadarPorto'dan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık geldiği Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Vincent Aboubakar, artık topun ağzında. Siyah-beyazlı yönetim, alternatif golcü arayışlarına yöneldi.İlgili Haberi Oku

DEPORTİVO’YA VEDA ETMİŞTİ

İspanya Kral Kupası'nda Deportivo'nun 3-1 kazandığı Real Betis karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan ve bir gol atan Babel, maç sonu yaptığı açıklama ile çeşitli sebeplerden dolayı futbol hayatına İspanya dışında devam edeceğini belirtmiş ve Deportivo'ya veda etmişti. Babel maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile beraber iki takımdan daha teklif aldığını ve menajeri ile görüştükten sonra kesin kararını ilan edeceğini ifade etmişti. Menajeri ile yaptığı konuşmanın ardından Beşiktaş’ta karar kılan Hollandalı kanat oyuncusunun transferi resmi imzaya kalmıştı.

Türkiye’de 2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, 59 maçta 14 gol atmayı başarmıştı. Deportivo'ya 3 aylığına gelen Ryan Babel, burada da başarılı bir performans sergileyerek La Liga macerasını 4 gol 1 asist ile tamamladı.