Bu nasıl tasarruf?

Osmanlı maçından 1 gün önce içime doğmuş gibi Galatasaray'ın sakatlık riski olan futbolcuları üzerine bir yazı kaleme almıştım. Ne yazık ki maçta da Serdar Aziz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Futbolcular evlerine bu işten ekmek götürüyorlar. Ne yaşadıkları sakatlıklar bizleri mutlu eder ne de alın teri ile kazandıkları paraları tartışmak haddimize. Konuşmamız gereken, kulüplerde transfer sorumluluğunu taşıyan isimlerin yaptıkları icraatlar ve sonuçlarıdır. Galatasaray yönetimi tabii ki bilerek isteyerek olumsuz ya da zarar ile sonuçlanacak bir transfer politikası belirlememiştir. Ama bu durum uygulanan stratejinin yanlışlığını, ortaya çıkan kötü futbol yönetimini affettirmez. Başarısız iyi niyetin kimseye faydası yoktur. Galatasaray, UEFA'danmali durumunun kötü olmasından dolayı tarihinde ilk defa ceza almışken harcanacak 1 dolar bile düşünülerek stratejik olarak harcanması gerekirken nokta atışı transfer olmazsa olmazken sakatlık riski ve kalitesi tartışılan futbolcuların transferi gerçekleşiyorsa, eleştirilere alınganlık göstermeyeceksiniz.

PARA GİTMESİN DİYE RIEKERINK GETİRİLDİ

Sezon başında, “UEFA kriterleri var teknik direktöre çok para vermeyelim” dediniz Riekerink ile devam ederek en büyük hatayı yaptınız. Yepyeni bir ekolün oluşması gereken sezonda yıldız teknik adam getirmek yerine oradan parayı kesip nerelere harcadınız? Buyurun tablo ortada.

21.5 MİLYON EURO'YA YENİ TAKIM KURULUR

Serdar Aziz, Bursaspor'da üst üste tam 119 gün forma giymemiş. İyi futbolcu ama sakatlıklar konusunda vukuatlı ve her an kendini sakatlamaya müsait bir tarzı var. Bunu 7'den 70'e bütün Türkiye biliyor. Böyle bir geçmişe sahip futbolcu için masaya oturup Bursaspor'a 4.5 milyon Euro vermek yerine, “Serdar iyi futbolcu ama sakatlıkları sorun 4.5 milyon Euro bu yüzden çok fazla indirim yapın alalım, yoksa olmaz” neden demezsiniz? Sakatlık riski yüksek bir futbolcuya neden 4 yıllık garanti para olarak 8 milyon Euro verirsiniz? Osmanlı maçında zemin bozuk ama bu zeminde gücü kuvveti yerinde olan bir futbolcunun en ufak ters basmada dizi dönmez. Serdar ne yapsın çocuk çok çalışıyor ama talihsiz dönemlerin acısı böyle çıkıyor. İnşallah en kısa zamanda toparlar. Sadece Serdar mı? Sezonun bana göre en iyi transferi çok yetenekli ve tam randımanla oynasa alkışın kralını alacak olan Tolga Ciğerci. Ne yazık ki o da sakatlık konusunda vukuatlı. Tolga, 2015 yılında Hertha Berlin forması altında tam 122 gün sakatlıktan dolayı forma giyememiş. Tolga için de H.Berlin'e 3 milyon Euro kendisine de 3 yıllık sözleşme karşılığında toplamda 6 milyon Euro garanti ücret vermeyi neden kabul ettiniz? Sakatlanma riski yüksek iki isme toplamda 21.5 milyon Euro bağlayarak teknik direktörden tasarruf ettiğinizi söylüyorsunuz ve sezonu heba ediyorsunuz. Şimdi kolay sakatlanan Serdar ve Tolga en önemli maç periyotlarında sakatlıklarından dolayı yoklar. İki sakatlık riski yüksek transfer ve beklenen sonuç. İkisi de kaliteli transferler ama maalesef sakatlık riskleri sebebiyle her zaman takımı eksik bırakabilecek durumdalar. Transferleri yapılmasın demiyoruz. Yapılsaydı ama bu paralara değil daha düşük maliyeti risk alınsaydı. Zira 21.5 milyon Euro'ya sıfırdan takım kurulurdu.

UEFA ŞİMDİ SİZE NASIL GÜVENECEK?

21.5 milyon Euro'nun üzerine bir de Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Cavanda'ya 1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödediniz. Barcelona'da değil Trabzon'da kadro dışı kalan aylardır oynamayan adama bu parayı verdiniz. Üzerine geleceğin takımını kuracağınız sezonda Sabri ve Hamit ile yeniden anlaşarak geleceği inşa ettiniz. Riekerink gibi kariyeri Spor Toto Birinci Lig olan bir teknik direktörü getirip tasarruf yapacağınıza Serdar Aziz ve Cavanda'dan kesip ekol bir teknik direktör getirseydiniz daha doğru olmaz mıydı? Tablo ortada bu futbol yönetim stratejiniz bir tasarruf politikası değil tam tersi savurganlık politikasıdır. Bizim gördüğümüzü UEFA inşallah görmez de Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Galatasaray yeni bir ceza riski ile karşı karşıya kalmaz. Bu defa UEFA cezayı uzatma kararı alırsa bu vebal geçmişin değil sizin boynunuza. Devre arasında mutlaka hatalarınızdan dönün yoksa yolun sonu yine Avrupa'sız Galatasaray'a doğru gidiyor.