Dick Advocaat: Transfer için konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor’u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat, kazanmak zorunda oldukları bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi. Hollandalı hoca transfer hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u 1-0 yenerek grupta ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kazanmaya mecbur oldukları bir maça çıktıklarını söyledi. Grubu 1. veya 2. tamamlamak için kazanmaya zorunlu oldukları bir mücadele oynadıklarını kaydeden Advocaat, “İki takım da zorlu şartlarda oynadı. Zemin ve rüzgar maçı oldukça zorlaştırdı. Normal şartlar oynansaydı iki takım da daha güzel bir görüntü sergileyebilirdi” dedi.

İlk 11'de forma şansı bulamayan oyuncularına bu akşam yer verdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımız bu akşam bize kendilerini gösterme şanslarının farkındaydılar ama bu akşam iyi bir performans sergilemek zordu. Oyunculara bu konuda adil davranmak gerekir” diye konuştu.

Advocaat, maçın ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulundu.

Advocaat, “Beklentiler bizim kazanmamız yönündeydi. Zorlu bir karşılaşmaydı bizim için. Şartlar da zorlayıcı oldu. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Futbolda hep günün maçını düşünürsünüz. Yarından itibaren Trabzonspor maçını düşüneceğiz. Diğer takımlar gibi transfer için konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor ama daha fazlasını söylemem şu anda” ifadelerini kullandı.