Galatasaray Cacares’i istiyor

Juventus’ta sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Cacares'in, bedelsiz olarak Galatasaray’la anlaştığı iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacak olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Goal.com'da yer alan haberde, Juventus'ta sözleşmesi sona eren Uruguaylı defans oyuncusuMartin Caceres'in devre arasında sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı belirtildi. 29 yaşındaki Caceres, geçen sezon Juventus'ta forma giydikten sonra bu sezon fazla şans bulamadı.

Slaven Bilic ve Didier Drogba geliyorJan Olde Riekerink'in yetersizliği sonucu Galatasaray, West Ham United'ın yollarını ayırmasını beklediği Slaven Bilic'i gündemine aldı. ABD'de Montreal Impact ile sözleşmesi biten Didier Drogba'ya da teklif yapılacak.İlgili Haberi Oku

Hem defansın göbeğinde hem de sağ kanatta forma giyebilen Caceres, Juventus formasıyla 85 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan 29 yaşındaki yıldız, Güney Amerika elemelerinde 4 maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.