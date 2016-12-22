Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
15 Ocak 2017
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
KAYSERİSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İrfan Can, Medipol Başakşehir yolunda

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
19:4922 Aralık 2016
0
İrfan Can, Medipol Başakşehir yolunda

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak için Ankara ekibinin yöneticileriyle temaslarını sıklaştırdı. Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, konuyla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği ile prensip olarak anlaşmaya vardıklarını ilk yarının bitiminde de oyuncuyla masaya oturacaklarını söyledi. Saral, oyuncunun kulübüyle anlaşmadan oyuncuyla görüşmenin de etik olarak yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

İrfan Can, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig’de 15 maça çıkarken, 1 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı.

Etiketler
Gençlerbirliği irfan can kahveci Medipol Başakşehir
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER