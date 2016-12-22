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GALATASARAY
25 Aralık 2016 19:00
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Jan Olde Riekerink hakkında karar zamanı

Takım şampiyonluk potasında olmasına rağmen Galatasaray'ın oynadığı futbol kimseyi tatmin etmiyor. Son toplantıda “İkinci yarıda gerçek Galatasaray’ı göreceksiniz” sözü veren Jan olde Riekerink'in geleceği oylanacak.
10:5622 Aralık 2016
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Jan Olde Riekerink hakkında karar zamanı

Sezonun ilk yarısını Türk Telekom Arena'da pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçıyla bitirecek olan Galatasaray'da yönetimi hareketli günler bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetimi bekleyen en büyük seçim teknik adam konusunda olacak. Hollandalı hoca Jan Olde Riekerink'in oynattığı futbolu beğenmeyen yöneticiler, buna rağmen takımın şampiyonluk potasında olması nedeniyle kararsız kaldı. Alanyaspor maçı sonrasında yönetimin Riekerink'in geleceğini oylayacağı öğrenildi.

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İYİ FUTBOL SÖZÜ VERDİ

Sportif A.Ş yöneticileri Alp Yalman, Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek'in Riekerink ile bir görüşme yaptığı ve ilk 15 haftayı masaya yatırdığı öğrenildi. Hollandalı hocanın, sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergileyeceklerinin sözünü verdiği ve “Gerçek Galatasaray'ı ikinci yarıda göreceksiniz” dediği öğrenildi. Alanya maçı sonrasında kulübün ekonomik durumu ve yeni hoca konusu görüşülecek, oluşacak şartlara göre Riekerink'in geleceği şekillendirilecek.

Etiketler
galatasaray Jan Olde Riekerink
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