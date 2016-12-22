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BEŞİKTAŞ
24 Aralık 2016 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GAZİANTEPSPOR
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Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
14:3422 Aralık 2016
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Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını 23 Aralık Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.

Etiketler
beşiktaş Gaziantepspor spor toto süper lig
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