Menemen Belediyespor 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

22. dakikada Erman Kılıç’ın Salih Uçan’ı ceza sahasında yere düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Fernandao kaleciyle topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın geride dakikalarında takımlar girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramayınca skor değişmedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 4 puana yükselirken, Menemen Belediyespor 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Salih Uçan ortasında Ozan’ın volesinde top üstten auta çıktı.

22. dakikada Erman'ın ceza sahası içinde Salih’i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada sağ kanattan Erman’ın ortasında Veli’nin kafayla indirdiği topla buluşan Efe’nin kale dibinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

50. dakikada Mustafa'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert'in şutunda top kaleci Fabiano’dan döndü. Dönen topla buluşan Erman’ın şutunda Fabiano yine topu çeldi. Ardından Abdullah’ın vuruşunda kaleci yine gole izin vermedi.

51. dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.

63. dakikada Salih'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Aatıf’ın şutunda kaleci Emir topu kornere çeldi.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Gökhan Ünal dk. 76), İbrahim Dağaşan Yasin Güreler, Murat Erdemir (Tayfur Emre Yılmaz dk. 84), Erman Kılıç (Ahmet Arı dk. 66), Ertuğrul Arslan, Abdullah Topkara

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Martın Skrtel, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Yiğithan Güveli dk. 90), Savaş Polat, Salih Uçan, Stoch, Aatıf Chahechouhe, Fernandao

Gol: Fernandao (dk. 22 pen. ) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Stoch, Savaş , Ozan (Fenerbahçe), Veli (Menemen Belediyespor)